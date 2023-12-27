Бывший глава МВД Украины рассказал об участии спецслужб ЕС и США в Евромайдане

Представители спецслужб США и стран Европейского союза (ЕС) принимали участие в событиях Евромайдана. Об этом занимавший пост министра внутренних дел Украины в 2011-2014 годах Виталий Захарченко рассказал на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, передает РИА Новости.

Он отметил, что в то время на Украине действовал безвизовый режим для представителей ЕС и США, чем, по его словам, «непременно воспользовались спецслужбы указанных стран». «Мы располагаем данными о том, что группа лиц, участвовавшая в государственных переворотах и цветных революциях на постсоветском пространстве и в странах Северной Африки, задолго до расстрелов на Майдане появилась в Киеве», — уточнил экс-глава МВД.

Захарченко заявил, что указанные лица тесно общались с лидерами украинской оппозиции и находились в гуще протестов. При этом он указал на то, что на предостережение украинского МВД и просьбу отменить безвизовый режим или выдворить нежелательных лиц из республики Служба безопасности Украины, администрация президента страны и МИД ответили отказом, сославшись на политическую нецелесообразность.