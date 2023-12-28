Экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор умер в Париже в возрасте 98 лет
В возрасте 98 лет ушел из жизни бывший председатель Европейской комиссии, французский политический и государственный деятель Жак Делор. Об этом сообщила его дочь Лилль Мартин Обри.
"Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне", - цитирует ее Agence France-Presse.
Соболезнования родным и близким политика выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.
По его словам, приверженность, идеалы и праведность Делора всегда будут вдохновлять французов.
"Я преклоняюсь перед его работой и разделяю боль его близких", - написал Макрон в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).
Комиссию европейских сообществ (ЕЭС), которая позднее была переименована в Европейскую комиссию, Жак Делор возглавил в январе 1985 года. На посту председателя он пробыл до конца января 1995-го.
Политик активно работал над развитием экономических и политических связей с Россией. В 1994-м году благодаря ему было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС. В 1988-м Делор оказывал содействие подписанию декларации о взаимном признании между ЕЭС и СССР.