Экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор умер в Париже в возрасте 98 лет

В возрасте 98 лет ушел из жизни бывший председатель Европейской комиссии, французский политический и государственный деятель Жак Делор. Об этом сообщила его дочь Лилль Мартин Обри.

"Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне", - цитирует ее Agence France-Presse.

Соболезнования родным и близким политика выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

По его словам, приверженность, идеалы и праведность Делора всегда будут вдохновлять французов.

"Я преклоняюсь перед его работой и разделяю боль его близких", - написал Макрон в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

Комиссию европейских сообществ (ЕЭС), которая позднее была переименована в Европейскую комиссию, Жак Делор возглавил в январе 1985 года. На посту председателя он пробыл до конца января 1995-го.