Тысячи людей вышли в Буэнос-Айресе против реформ Милея

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Буэнос-Айреса против чрезвычайного указа президента Хавьера Милея, передает с места корреспондент ТАСС.

Манифестанты собираются перед зданием суда. Большинство протестующих приходят на площадь в колоннах от своих профсоюзов и общественных организаций. На манифестации видно много флагов Аргентины. Сейчас обстановка спокойная. Сотрудники правоохранительных органов оцепили входы в некоторые здания, но не мешают движению протестующих. Движение на самом широком проспекте города Нуэве-де-Хулио, расположенном рядом с площадью, не перекрыто, но затруднено из-за переходящих его колон.

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Акция протеста была созвана профсоюзными объединением Confederación General del Trabajo. Его лидеры планируют подать в суд жалобу на указ Милея с требованием признать его противоречащим конституции. В указе более 300 статей, среди которых в том числе ограничения права на забастовку и изменение трудового законодательства.

"Мы здесь, потому что родина не продается, родина принадлежит всем. Мы здесь ради наших товарищей, которых собираются уволить", - сказала корреспонденту ТАСС участница марша по имени Лаура.

Другой участник манифестации по имени Хулиан отметил, что пришел на акцию протеста, потому что считает, что "правительство Милея пытается навязать реформу с пакетом проимпереалистких и антинародных законов".

20 декабря Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ могут отменить, если обе палаты парламента признают его недействительным.