В США назвали Нетаньяху маньяком

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлайб заявила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является "маньяком-геноцидалистом", поскольку продолжает военный конфликт в секторе Газа, передает Fox News. По ее словам, американские законодатели не должны поддерживает еврейского лидера.

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"Каждый член конгресса, который встречается с Нетаньяху, поддерживает военного преступника. Мы никогда этого не забудем", - отметила Тлайб.

Она добавила, что США должны прекратить финансирование конфликта на Ближнем Востоке, так как таким образом они лишь поддерживают войну и геноцид. Тлайб подчеркнула, что призывает американцев не прекращать говорить о Палестине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.