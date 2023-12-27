Эйфелева башня закрылась в связи с забастовкой

Эйфелева башня в Париже закрылась на один день из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба башни на официальном сайте.

В пресс-службе принесли извинения посетителям за доставленные неудобства. Сотрудники добавили, что в настоящее время вход на площадь открыт и бесплатен для посещения.

Протестующие пояснили, в свою очередь, что начали акцию в день 100-летней годовщины со дня смерти создателя достопримечательности — инженера Гюстава Эйфеля с тем, чтобы выразить протест против действий нынешнего руководства компании, управляющей Эйфелевой башней.

Напомним, что башня была возведена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года. На тот момент она была самым высоким сооружением на планете.