Германию призвали сменить политический курс в отношении России

По его словам, для Германии характерна "уходящая корнями в 19 век" позиция, согласно которой Россию "необходимо ослабить в военном, политическом и экономическом плане, чтобы она перестала представлять <...> угрозу". Кречмер отметил, что именно эта идея "закладывает основу для дальнейших конфликтов" с РФ, которая остается "соседом Германии". В связи с этим он считает необходимой смену парадигмы в политическом курсе руководства ФРГ в отношении России. ТАСС