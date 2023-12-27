Германию призвали сменить политический курс в отношении России

Германии следует сменить политический курс в отношении России, призвал премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Lenta.ru
По его словам, для Германии характерна "уходящая корнями в 19 век" позиция, согласно которой Россию "необходимо ослабить в военном, политическом и экономическом плане, чтобы она перестала представлять <...> угрозу". Кречмер отметил, что именно эта идея "закладывает основу для дальнейших конфликтов" с РФ, которая остается "соседом Германии". В связи с этим он считает необходимой смену парадигмы в политическом курсе руководства ФРГ в отношении России. ТАСС
Ранее Кречмер заявил, что Украине придется отказаться от территорий ради прекращения огня. Российская газета