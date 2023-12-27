Эрдоган сравнил действия Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера

"С начала нападений [в Газе] прошло 80 дней, все ценности человечества за это время были расстреляны. Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет", - сказал Эрдоган.