На 82-м году жизни скончался экс-глава МВД Германии Вольфганг Шойбле

На 82-м году жизни скончался экс-глава МВД и минфина Германии Вольфганг Шойбле, подписавший 31 августа 1990 года Договор об объединении Германии. Об этом сообщает газета Bild. "Вольфганг Шойбле (81 год) умер. Легенда Христианско-демократического союза скончался в ночь на среду. Шойбле умер во сне", - сообщили в газете, ссылаясь на родственников политика. Шойбле был депутатом бундестага с 1972 года, при этом с 2017 по 2021 являлся его председателем. Также в периоды с 1989 до 1991 и с 2005 до 2009 год Шойбле занимал должность министра внутренних дел Германии, затем, с 2009 по 2017 год, - министра финансов. Наиболее известно участие Шойбле в подписании Договора об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой в 1990 году - от ГДР договор подписывал парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе. До этого умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.