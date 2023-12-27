В США призвали власти отозвать свои претензии на шельф в Арктике

США необходимо отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике ради защиты Северного Ледовитого океана, заявил заслуженный американский зоолог и профессор Университета Аляски Рик Стейнер. Российская газета

По словам ученого, США буквально ходят по тонкому льду, выдвигая претензии на расширение своего континентального шельфа, поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву. «Вместо того, чтобы присоединяться к этой гонке за ресурсами в Арктике, все страны должны объединиться, чтобы полностью и навсегда защитить Северный Ледовитый океан», — заявил Стейнер. Lenta.ru