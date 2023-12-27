Китай заподозрил Тайвань в подготовке к войне

Увеличение Тайванем срока обязательной военной службы является «подготовкой к войне». Об этом заявил официальный представитель канцелярии госсовета КНР, пишет РИА Новости.

Пекин обратил внимание на то, что срок обязательной военной службы на Тайване был увеличен с 4 месяцев до года.

«Разве это не подготовка к войне, не принуждение к тому, чтобы тайваньская молодежь шла на фронт и становилась пушечным мясом тайваньской независимости», - заметил официальный представитель канцелярии госсовета КНР.

Ранее Пекин призвал администрацию США выполнить обещание президента Джо Байдена не поддерживать независимость острова и перестать манипулировать тайваньским вопросом и ставить под угрозу мир в проливе.