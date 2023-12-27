В Абхазии ратифицировали соглашение о передаче РФ госдачи «Пицунда»

"Была соответствующая встреча представителей оппозиции и власти, на которой пришли к консенсусному решению о внесении изменений в законы о международных договорах, гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи госдачи, где указано, что в случае передачи третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия. Такое консенсусное решение было обсуждено представителями оппозиции, представителями власти и впоследствии это решение принесли в парламент, и мы начали обсуждение с депутатами. Депутаты парламента не хотели голосовать за соглашение только с изменением координат и впоследствии пришли к консенсусу, что будут голосовать за соглашение, где будут внесены и координаты, и норма о невозможности передачи третьим лицам. Мы приняли три соответствующих закона и на внеочередной сессии с участием 28 депутатов из 35 ратифицировали соглашение по госдаче "Пицунда" 26 голосами "за" в первом, втором и третьем окончательном чтении", - сказал Ашуба.