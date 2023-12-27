Посол Мирошниченко попросил Австралию не забывать об Украине
Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко призвал Канберру не забывать об Украине и начать поставки угля в страну. Об этом он заявил в своей статье для The Sydney Morning Herald.
Мирошниченко рассказал о социальной рекламе, которую он недавно увидел по австралийскому телевидению: в ней предупреждается о смертельных последствиях усталости водителя.
«Реклама заставляет меня задуматься о положении Украины в мире и об отношении ее союзников», - заявил посол.
Он отметил, что к третьему году украинского кризиса «некоторые, похоже, устали». Также конфликт на Украине отошел на второй план в медиа из-за войны Израиля и ХАМАС, а поляризованная американская политика угрожает помощи Киеву, считает дипломат.
«Усталость (или забвение, игнорирование или даже пренебрежение Украиной ради внутриполитической выгоды) действительно опасна не только для украинцев, но и для их союзников, включая австралийцев», - подчеркнул Мирошниченко.
Он назвал украинский кризис борьбой России против Запада и ценностей, которые он отстаивает.
«Если Запад откажется от Украины, он откажется от своих собственных демократий в пользу агрессии и автократии», - заявил дипломат.
Он добавил, что Украина все еще ждет обещанных истребителей и сталкивается с нехваткой основных артиллерийских снарядов.
Мирошниченко назвал Австралию преданным и активным другом Украины, добавив, что в Киеве особенно благодарны Канберре за обучение украинских солдат в Британии.
ВСУ используют австралийские бронетранспортеры Bushmaster, картонные дроны и медицинские устройства, также помощь на Украине оказывают австралийские гуманитарные работники и «чемпионы лиги регби».
Мирошниченко добавил, что Украина просит Австралию о дальнейшей помощи в вопросах энергоснабжения и энергетического оборудования. В частности, Украине нужен австралийский уголь на зиму.
Ранее об усталости Британии от Украины рассказала рассказала газета Die Welt. Издание отмечает, что Британия была «самым верным» другом Украины, но неудачное наступление ВСУ ослабило поддержку Киева. Правительство Великобритании до сих пор не опубликовало бюджет военной помощи на следующий финансовый год (начинается в апреле 2024 года).