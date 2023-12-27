Посол Мирошниченко попросил Австралию не забывать об Украине

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко призвал Канберру не забывать об Украине и начать поставки угля в страну. Об этом он заявил в своей статье для The Sydney Morning Herald.

Мирошниченко рассказал о социальной рекламе, которую он недавно увидел по австралийскому телевидению: в ней предупреждается о смертельных последствиях усталости водителя.

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«Реклама заставляет меня задуматься о положении Украины в мире и об отношении ее союзников», - заявил посол.

Он отметил, что к третьему году украинского кризиса «некоторые, похоже, устали». Также конфликт на Украине отошел на второй план в медиа из-за войны Израиля и ХАМАС, а поляризованная американская политика угрожает помощи Киеву, считает дипломат.

«Усталость (или забвение, игнорирование или даже пренебрежение Украиной ради внутриполитической выгоды) действительно опасна не только для украинцев, но и для их союзников, включая австралийцев», - подчеркнул Мирошниченко.

Он назвал украинский кризис борьбой России против Запада и ценностей, которые он отстаивает.

«Если Запад откажется от Украины, он откажется от своих собственных демократий в пользу агрессии и автократии», - заявил дипломат.

Он добавил, что Украина все еще ждет обещанных истребителей и сталкивается с нехваткой основных артиллерийских снарядов.

Мирошниченко назвал Австралию преданным и активным другом Украины, добавив, что в Киеве особенно благодарны Канберре за обучение украинских солдат в Британии.

ВСУ используют австралийские бронетранспортеры Bushmaster, картонные дроны и медицинские устройства, также помощь на Украине оказывают австралийские гуманитарные работники и «чемпионы лиги регби».

Мирошниченко добавил, что Украина просит Австралию о дальнейшей помощи в вопросах энергоснабжения и энергетического оборудования. В частности, Украине нужен австралийский уголь на зиму.