Найден мертвым звезда фильма «Паразиты»

Актер Ли Сон Гюн, сыгравший в оскароносном фильме «Паразиты», был найден мертвым в Сеуле. Об этом со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщает CBS.

© Кадр из фильма «Паразиты»

Полиция Сонбука заявила о том, что поиски 48-летнего актера были начаты сразу после получения информации о его исчезновении.

Обнаружив Ли Сон Гюна в машине, припаркованной на улице в северном Сеуле, сотрудники экстренных служб и полицейские сначала решили, что он без создания. Однако, когда автомобиль был вскрыт, выяснилось, что артист мертв.

При этом в полиции отказались предоставить дополнительную информацию, в том числе и о том, покончил ли актер с собой. Однако, по данным южнокорейских СМИ, семья Ли Сон Гюна сообщила в полицию, что он ушел из дома после того, как написал сообщение, похожее на предсмертную записку.

Агентство Hodu & U Entertainment заявило о том, что похороны актера пройдут «приватно» с участием членов его семьи и близких друзей, пишет Yonhap.

«Мы не можем выразить, насколько нам больно… Пожалуйста, воздержитесь от распространения спекуляций или ложной информации», — заявили в компании.

У актера остались жена, актриса Чон Хе Чжин, свадьбу с которой они сыграли в 2009 году, и двое сыновей.