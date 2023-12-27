Си Цзиньпин рассказал об объединении Тайваня и Китая

Необходимо пресекать любые попытки отделения Тайваня от Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, нужно придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа одного Китая и «консенсуса 1992 года», углублять развитие отношений и способствовать мирному развитию между обеими сторонами пролива. Также Пекин будет препятствовать попыткам каких-либо сил отделить Тайвань от Китая.

Си Цзиньпин выступал с торжественной речью, посвященной 130-летней годовщине со дня рождения первого председателя и основателя КНР Мао Цзэдуна. Как отметил нынешний лидер, роль первого председателя – ключевая в процессе формирования «нового Китая», а также создании передовой социалистической системы.