Палестина поддержала предложение России провести мирную конференцию

Палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль поддержал предложение Москвы о проведении мирной конференции, в которой участвовали бы международные организации, сообщает РИА Новости. По его словам, Палестина настаивает на участии представителей Совета Безопасности ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в этих обсуждениях.

«Мы согласны с Россией в том, что единственным путем к справедливому и прочному урегулированию является созыв международной мирной конференции с участием государств — членов Совета Безопасности, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества на основе международных законных резолюций, принципа сосуществования двух государств и арабской мирной инициативы», — подчеркнул он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее назвал три условия для заключения перемирия в секторе Газа. Тель-Авив готов пойти на такой шаг в случае полного уничтожения движения ХАМАС, демилитаризации сектора, а также «дерадикализации» местного населения.