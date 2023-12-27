Депутат Рады Шевченко назвал проект о мобилизации загоняющим украинцев в угол

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что законы, регулирующие мобилизацию украинцев, являются нелогичными и жестокими. Об этом он сказал, выступая на YouTube-канале политолога Вадима Карасева. По словам Шевченко, закон о мобилизации предназначен предназначен для того, чтобы загнать украинских мужчин в угол, как собак. Но, предупредил депутат, такая политика приведет к тому, что эти же собаки превратятся в волков, и тогда власть получит обратный эффект. Шевченко отметил, что в новом законопроекте по мобилизации все направлено на месть тем украинцам, которые не хотят воевать. Такая месть, подчеркнул депутат, нарушает права и свободы граждан страны. Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес два законопроекта в Верховную раду, которые призваны ужесточить режим мобилизации граждан. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году.