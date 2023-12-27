Посол Нофаль: Палестина не примет решение, связанное с отделением сектора Газа

Правительство лидера Палестины Махмуда Аббаса не примет никакое решение, связанное с отделением сектора Газа, заявил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.

Посол Нофаль: Палестина не примет решение, связанное с отделением сектора Газа
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Без Газы не может быть палестинского государства, и никто не может решать судьбу Газы, кроме палестинского народа», — сказал дипломат.

Также Нофаль заявил, что США провалили ближневосточный мирный процесс.

Также, по его словам, `алестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию.

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