Посол Нофаль: Палестина не примет решение, связанное с отделением сектора Газа

Правительство лидера Палестины Махмуда Аббаса не примет никакое решение, связанное с отделением сектора Газа, заявил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль .

«Без Газы не может быть палестинского государства, и никто не может решать судьбу Газы, кроме палестинского народа», — сказал дипломат.