Посол Нофаль: Палестина не примет решение, связанное с отделением сектора Газа
Правительство лидера Палестины Махмуда Аббаса не примет никакое решение, связанное с отделением сектора Газа, заявил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Без Газы не может быть палестинского государства, и никто не может решать судьбу Газы, кроме палестинского народа», — сказал дипломат.
Также Нофаль заявил, что США провалили ближневосточный мирный процесс.
Также, по его словам, `алестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию.