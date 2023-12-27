Посол Украины рассказал о последствиях отказа Запада от помощи Киеву

Пренебрежение Украиной приведет не только к поражению Киева, но угрожает безопасности союзников, таких как австралийцы. Об этом рассказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в своей статье для The Sydney Morning Herald.

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По его словам, если Запад откажется от помощи Украине, он отвернется от своих «собственных демократий в пользу агрессии и автократии». Мирошниченко поблагодарил Австралию за то, что была «абсолютно преданным и активным другом Украины» с начала специальной военной операции (СВО).

Украине пришлось просить Австралию о дальнейшей поддержке в вопросах энергоснабжения, указал он. Посол предупредил Запад о последствиях и призвал не отказываться от помощи Киеву.