Стало известно о подготовке ЕС альтернативного пакета помощи Украине

Евросоюз разрабатывает резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга. Это позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана, написала британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что этот альтернативный план включит в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС. Благодаря этому Еврокомиссия сможет занять для Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Детали соглашения еще обсуждаются, окончательная сумма зависит от нужд Украины.

Авторы FT отметили, что эта схема напоминает опыт 2020 года, когда Еврокомиссия предоставила странам ЕС до 100 миллиардов евро для краткосрочных программ поддержки занятости при пандемии COVID-19. Источники газеты выразили надежду, что процесс завершится к марту.

«Некоторым странам, в том числе Германии и Нидерландам, потребуется одобрение парламента для предоставления национальных гарантий», — подчеркивает издание.