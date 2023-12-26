Пашинян и Алиев обсудили мирные вопросы на неформальном саммите СНГ

Глава кабмина Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в неофициальном порядке встретились на неформальном саммите лидеров стран СНГ. Об этом агентству "Арменпресс" заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"В ходе неформального саммита СНГ состоялась неофициальная встреча между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Обсуждены вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой дня. Обсуждения прошли в двустороннем формате", - отметила армянская чиновница.