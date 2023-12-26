В США назвали Одессу исторически русским городом

Бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман согласился с мнением президента России Владимира Путина, который назвал Одессу исторически русским городом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

В США назвали Одессу исторически русским городом
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«Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных», — заявил эксперт.

По его словам, гражданская война на Украине началась именно с обострения в Одессе, в которой начали массово истреблять мирных жителей, говорящих на русском языке.

Путин назвал Одессу русским городом

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет значительные территории, которые могут вернуть себе Польша, Венгрия и Румыния. Он также предрек стране потерю Одессы в 2024 году.

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