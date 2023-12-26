В США назвали Одессу исторически русским городом

Бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман согласился с мнением президента России Владимира Путина, который назвал Одессу исторически русским городом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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«Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных», — заявил эксперт.

По его словам, гражданская война на Украине началась именно с обострения в Одессе, в которой начали массово истреблять мирных жителей, говорящих на русском языке.