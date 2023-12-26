На шпиль собора Парижской Богоматери вернули золотого петуха

На шпиль собора Парижской Богоматери водрузили золотого петуха - один из символов храма. Восстановительные работы после разрушительного пожара 2019 года идут полным ходом: строители рассчитывают, что свои двери собор откроет уже в следующем году.

© Российская Газета

По словам главы фонда восстановления "Нотр-Дам" Филиппа Жоста, уже к Олимпийским играм в Париже в июле 2024 года будут сняты леса с верхней части шпиля, а также закончены работы по кровле. Это позволит парижанам и туристам увидеть внешние контуры собора.

Президент Эмманюэль Макрон, посетивший стройплощадку, заверил, что работы "идут по плану": более 250 компаний со всей страны вносят свой вклад в возрождение религиозной святыни и одного из символов столицы Франции.

В фигуре петуха, размещенного на шпиле собора, поместили реликвии, которые удалось сохранить во время пожара: фрагмент тернового венца Иисуса Христа, мощи первого епископа Парижа в III веке Сен-Дени и святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Кроме того, в нем находится список тех, кто помогал в восстановлении храма, - более двух тысяч имен. А на обшитом свинцом деревянном шпиле выгравировано имя Жан-Луи Жоржелена - генерала, ответственного за восстановление Нотр-Дам, который погиб в горах в этом году.