Вашингтон не отправил дополнительную помощь Киеву потому, что ВСУ за шесть месяцев не удалось добиться успехов на фронте, рассказал экс-помощник 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен. Об этом пишет Newsweek.

Украинское контрнаступление началось 6 июня 2023 года. В нем участвовали механизированные бригады, оснащенные советской и западной техникой. За шесть месяцев активных военных действий ВСУ не смогли преодолеть линию обороны ВС РФ, утратили танки, БМП, большое количество живой силы.

Аллен признал, что «дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее».