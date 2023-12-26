Комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Комитет по международным делам парламента Турции одобрил протокол о принятии Швеции в НАТО, сообщает телеканал TRT Haber.

Глава комитета Фуат Октай отметил, что Стокгольм предпринял шаги, особенно в отношении борьбы с финансированием терроризма, однако «желаемых результатов» в Анкаре ещё не увидели.

Теперь протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс будет рассмотрен на Генассамблее турецкого парламента. Дата голосования не уточняется.