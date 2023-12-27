Российский посол объяснил протесты в Сербии позицией Вучича по санкциям

Протесты в Сербии начались как способ давления на нее из-за позиции президента Александра Вучича, не пожелавшего присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом в интервью телеканалу RTVI России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Давление очень высокое. Именно вопрос о неприсоединении Сербии к антироссийским санкциям стал ключевым поводом для западной активности и подталкивания оппозиции к протестам», — объяснил причину протестов дипломат.