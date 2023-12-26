Пьера Ришара лишили статуса амбассадора Les Papillons из-за защиты Депардье

Известный французский актер Пьер Ришар был лишен статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, после того как выступил в защиту Жерара Депардье.

Как сообщает газета Parisien, эта организация помогает детям, ставшим жертвами насилия. В фонде заявили, что письмо, которое Ришар подписал в поддержку Депардье, является неподобающим.

"Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров ассоциации Les Papillons", - сказал основатель Les Papillons.

Напомним, Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. В начале декабря на французском телевидении вышел репортаж, в котором актриса Элен Даррас рассказала о сексуальных домогательствах со стороны актера на съемках. Кроме того, актриса Шарлот Арну обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Дело длится с 2018 года. Сам актер отрицает любые обвинения в свой адрес.

В его защиту выступили пятьдесят деятелей культуры, в том числе Пьер Ришар, Карла Бруни, Натали Бай, Шарлотта Рэмплинг, Надин Трентиньян и многие другие. Они осудили "линчевание Депардье" и напомнили о презумпции невиновности. В их письме говорится, что Депардье является величайшим из всех актеров, последним "священным гигантом кинематографа".