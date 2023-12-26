Си Цзиньпин призвал препятствовать любым попыткам отделения Тайваня

Необходимо решительно пресекать любые попытки отделения Тайваня от Китая. К этому призвал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

«Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа одного Китая и "консенсуса 1992 года", комплексно углублять развитие отношений и способствовать мирному развитию между обеими сторонами Тайваньского пролива. Необходимо решительно препятствовать любым попыткам каких-либо сил отделить Тайвань от Китая», — заявил он.

Китайский лидер выступал с торжественной речью, посвященной 130-летней годовщине со дня рождения первого председателя и основателя КНР Мао Цзэдуна. Он отметил, что роль первого председателя является ключевой в процессе формирования «нового Китая», а также создании передовой социалистической системы.