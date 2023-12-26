Пока вы спали: Аксенов об инциденте в Феодосии и Орешкин о крупнейшей экономике Европы

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Американский эксперт считает, что деньги США не помогут Украине победить

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Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией даже в случае выделения Вашингтоном нового пакета помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал GB News.

Как заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, отношение к конфликту меняется, а люди начинают говорить о нереалистичности подхода, предполагающего, что выделение большего числа денег изменит исход противостояния.

Как отметил эксперт, Россия продолжает расти и становиться сильнее в военном и экономическом плане.

СМИ: в США расследуют угрозы судьям Колорадо по делу Трампа

ФБР и правоохранительные органы американского Денвера расследуют угрозы судьям Верховного суда штата Колорадо, которые ранее постановили, что экс-президент Дональд Трамп не сможет участвовать в праймериз в этом штате, сообщает ТАСС.

Вердикт суда об отстранении Трампа от праймериз в Колорадо вызвал в интернете бурю агрессивной риторики в адрес судей.

Полиция проводит дополнительное патрулирование окрестностей и мест проживания судей.

ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Российские бойцы сорвали три попытки ротации противника, сообщает ТАСС.

Это произошло в районе Новомихайловки, еще две - в районе Старомайорского на южнодонецком направлении. Также были уничтожены опорные пункты украинской армии, пункты временной дислокации и живая сила двух бригад ВСУ у Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила минометные расчеты ВСУ у Новодонецкого и Новодаровки, кочующий минометный расчет на пикапе - севернее Никольского.

Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии

Войска Украины предприняли атаку в районе Феодосии в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксенова.

В настоящее время территория порта огорожена, возникший ранее пожар локализован.

Жители нескольких домов будут отселены. Аксенов отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Орешкин заявил, что РФ стала крупнейшей экономикой Европы

Россия стала крупнейшей экономикой Европы, сообщает журнал «Эксперт» со ссылкой на помощника президента РФ Максима Орешкина.

По его словам, Москва «дышит в спину» Японии в гонке за четвертое место. При этом экономики глобального Севера — США, Япония, Евросоюза теряют свою значимость.