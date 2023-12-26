Море пламенем горит: что известно об операции "Страж процветания" у берегов Йемена

Кто такие хуситы и с чего начались события в Красном море?

Хуситы — члены мусульманского шиитского движения с боевым крылом "Ансар Аллах", действующего преимущественно на территории Йемена. Хуситы исповедуют зейдитский мазхаб — одну из правовых школ в исламе. В 2014 году мятежники, обвинив правительство страны в дискриминации шиитского населения, начали проводить массовые демонстрации, а затем перешли к военным действиям и захватили ряд районов Йемена, включая столицу — город Сана. В ходе последовавшей гражданской войны с участием коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией, поддерживающей международно признанное правительство страны, к 2020 году погибло около 100 тыс. человек. Со своей стороны, хуситы неоднократно обстреливалибеспилотниками-камикадзе и крылатыми ракетами нефтедобывающие предприятия Саудовской Аравии и запускали баллистические ракеты по городам королевства, атаковали гражданские суда и военные корабли арабской коалиции в Красном море.

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Нынешний виток морского противостояния начался с обострения палестино-израильского конфликта в начале октября 2023 года, когда боевики палестинской радикальной организации ХАМАС напали со стороны сектора Газа на ряд населенных пунктов Израиля. В ответ израильские вооруженные силы приступили к массированным бомбардировкам палестинского анклава и начали наземную операцию, введя в него войска. После этих событий хуситы заявили о готовности нанести удары по территории Израиля и не позволить судам, связанным с еврейским государством, проходить через акваторию Красного моря и его узкую часть — Баб-эль-Мандебский пролив — до тех пор, пока Израиль не прекратит операцию в палестинском анклаве.

Почему хуситы атакуют суда?

"Сейчас [активизировался] антизападный курс среди крупных движений исламского толка, которые присутствуют на ближневосточном пространстве, — поделился в беседе с ТАСС мнением Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. — Практически все очень открыто и громко транслируют антизападную повестку, направленную на всяческую политическую поддержку любой борьбы против какого-то давления со стороны США и их союзников на исламский мир. Здесь <...> Палестина становится большим информационным поводом, который побуждает всех других исторических борцов с США и их союзниками на решительные политические и военные в том числе действия". Эксперт предположил, что наиболее антизападно настроенная часть исламского мира осознает, что Запад — прежде всего Североатлантический блок и его небольшое число ближневосточных союзников — не был таким слабым со времен окончания Второй мировой войны. По словам специалиста, после обострения палестино-израильского конфликта Запад проявляет пассивность, пытается запутать ответственность Израиля за ряд деяний на территории Палестины и в то же время осуществляет его военную поддержку. "Сейчас, наверное, самое лучшее время для исламских движений, которые борются за независимость от западного влияния на Ближнем Востоке, активизировать совместные усилия и коллективно давить на общего неприятеля", — считает Михайлов.

Какие суда недавно атаковали хуситы?

31 октября хуситы сообщили о запуске большого количества ракет и беспилотников по территории Израиля. В середине ноября представитель "Ансар Аллах" заявил, что хуситы "приступили к принятию всех практических мер" для выполнения задач, которые предусматривают удары по израильским кораблям в Красном море и иных локациях до тех пор, пока Израиль не прекратит военные действия в секторе Газа. 19 ноября СМИ сообщили о захвате хуситами грузового судна Galaxy Leader в Аденского заливе. В начале декабря средства массовой информации заявляли, что йеменские мятежники атаковали торговое судно под флагом Великобритании с помощью беспилотников, корабль Военно-морских сил (ВМС) США и ряд торговых судов подверглись обстрелу с территории Йемена, что позднее подтвердили хуситы. Затем последовали атака противокорабельной крылатой ракетой на норвежское судно Strinda, обстрел танкеров Ardmore Encounter и Swan Atlantic, удар по контейнеровозам Maersk Gibraltar и Clara. По заявлению Пентагона, с начала эскалации конфликта представители "Ансар Аллах" совершили более 100 нападений на суда. Сами мятежники заявили о намерении нападать на суда в регионе каждые 12 часов.

Состав коалиции Prosperity Guardian

20 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что к операции присоединятся страны ЕС. Испания наложила вето на участие Европы в "Страже процветания", однако позднее газета El Mundo сообщила, что страна отзовет свой запрет, но ее ВМС участие в операции не примут.

Республика Корея рассматривает возможное участие страны в обеспечение безопасности в акватории Красного моря. Австралия решила не направлять свои корабли для участия в "Страже процветания", так как, по заявлению министра обороны страны, ее интересы лежат в других регионах.

Каким оружием обладает коалиция Prosperity Guardian?

Военно-морскую группировку, созданную в Красном море, можно считать самой крупной за последние десятилетия. В акватории моря уже находятся три американских и один британский эсминец, французский многоцелевой фрегат и атомная подлодка ВМС США. В район Аденского залива прибыл атомный авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения, и еще один авианосец движется в сторону Ближнего Востока. Эсминцы оснащены универсальными пусковыми установками, которые могут быть заряжены как зенитными управляемыми ракетами, так и крылатыми ракетами "Томагавк", — то есть способны перехватывать воздушные цели и атаковать морские или наземные. Авиакрыло авианосца насчитывает без малого 100 самолетов различного типа, которые могут выполнять воздушное патрулирование, разведку, наносить удары по наземным целям. При этом отмечают высокую стоимость пусков зенитных ракет — к примеру, для перехвата дрона хуситов, который может стоить несколько тысяч долларов, расходуется современный высокотехнологичный боеприпас (например, зенитные SM-3 стоимостью около млн за единицу).

Каким оружием обладают хуситы?

На вооружении подразделений "Ансар Аллах" имеются баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты различного типа и дальности. Представители Минобороны США утверждают, что за появлением у хуситов современного вооружения и военных технологий стоит Иран, предполагая также, что иранские власти причастны и к планированию и осуществлению атак на корабли в Красном море. К примеру, в 2017 году хуситы выпустили по территории Саудовской Аравии ракету "Буркан-2" предположительно иранского производства, имеющую дальность, согласно открытым источникам, свыше 1 тыс. км. 1 ноября представитель мятежников обнародовал запись, на которой показаны запуски 2 баллистических и 18 крылатых ракет, а также 29 БЛА — как утверждается, в сторону Израиля.

Александр Михайлов в беседе с ТАСС выразил мнение, что значительная часть вооружения хуситов — устаревшее советское, которое СССР поставлял в данный регион. После фактического прихода к власти это оружие регулярной армии осело в арсеналах мятежников. Наличие у "Ансар Аллах" линейки противокорабельных крылатых ракет с дальностью пуска 100–300 км обусловлено географическим положением страны, имеющей протяженную береговую линию. Это же положение дает возможность Йемену угрожать большой акватории и транспортным путям, держа в напряжении все международное торговое сообщество. Михайлов предположил, что часть вооружений может производиться хуситами самостоятельно из компонентов (двигатели, электроника), закупаемых на мировом рынке, а часть — иметь иранское или китайское происхождение.

Каковы последствия этих атак для мировой экономики?

Через Красное море и Суэцкий канал пролегает важнейший судоходный маршрут между Европой и Азией, на который приходится 15% мировых морских грузоперевозок. В случае отказа от него торговые суда будут вынуждены использовать более длинный маршрут, огибающий Африканский континент через самую южную его точку — мыс Доброй Надежды. 19 декабря агентство Bloomberg сообщило, что морские перевозчики готовятся отказаться от маршрутов через Красное море на несколько недель, хотя "возможны сценарии, при которых это займет больше времени". При этом альтернативный маршрут вокруг Африки будет обходиться компаниям на млн дороже и займет лишних 7–10 дней. Компании, которые перенаправляют свои суда в обход Красного моря, контролируют порядка половины мирового рынка контейнерных грузоперевозок, как сообщил агентству Reuters Альберт Ян Сварт, аналитик банка ABN Amro.

Аналитики предполагают, что события в Красном море негативно повлияют на мировую экономику. К примеру, собеседники Reuters полагают, что потребители во всем мире столкнутся с ростом цен в следующем году. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что события могут спровоцировать экономический кризис, вырастут цены на товары и коммунальные счета.

Как могут развиваться события?

До настоящего времени действия коалиции ограничивались перехватом беспилотников и ракет в акватории Красного моря. "Мы очень серьезно относимся к угрозе со стороны хуситов, но не собираемся заранее объявлять о наших действиях, — цитирует британская газета The Times источники в Минобороны США. — У американских войск есть неотъемлемое право на самооборону, и если мы решим предпринять те или иные действия против хуситов, то это будет сделано тогда и там, где мы решим".

Михайлов выразил мнение, что действия коалиции останутся в информационно-политической плоскости, не перейдя в военную. "Запад ослабел и растерял те рычаги влияния на внутренние механизмы, которые всегда управляли ближневосточной жизнью, и его ключевые партнеры после 7 октября (начало обострения палестино-израильского конфликта — прим. ТАСС) от него попросту отвернулись", — сказал эксперт. Руководитель Бюро военно-политического анализа предположил, что боевые действия не выйдут за рамки палестино-израильского конфликта. Эксперт напомнил, что ранее было много спекуляций на тему готовности воевать против Израиля шиитской группировки "Хезболлах", ключевых государств Ближнего Востока, однако они не подтвердились действиями, оставшись пропагандистскими заявлениями. "Никому из ключевых акторов на Ближнем Востоке не выгодна большая война", — заключил Михайлов.