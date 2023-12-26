В Европе назвали преимущество Путина

«Конечно, санкции — это большая неприятность, но с небольшой помощью его европейских друзей экономика все еще бурно развивается (...) Имея сеть деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии, Австрии и других стран, Путин знает, что время на его стороне», — отмечается в материале издания.