Трюдо выразил готовность вновь работать с Трампом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо готов вновь работать с Дональдом Трампом в случае избрания его президентом США, но победа республиканца на выборах может навредить усилиям Канады и других стран мира в борьбе с изменением климата. Об этом глава канадского правительства заявил в интервью телеканалу CBC.

"Работа с Соединенными Штатами независимо от администрации <...> - это всегда вызов", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос, готовы ли он и его правительство вновь работать с Трампом.

При этом премьер напомнил, что в годы президентства Трампа Вашингтон и Оттава смогли вместе решить много вопросов, в том числе заключили новое торговое соглашение.

"Да, есть беспокойство, особенно в отношении защиты окружающей среды, - продолжил Трюдо, отвечая на вопрос о его возможной обеспокоенности такими перспективами. - Президентство Трампа может замедлить мировой прогресс в вопросах изменения климата".