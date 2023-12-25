Лукашенко заявил о понимании Зеленским неизбежности политического пути к миру

Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь — единственный способ закончить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«Сейчас это уже и до политиков дошло. Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать» — заявил Лукашенко.

По мнению белорусского президента, поиск политического решения в 2024 году — единственный шанс для Зеленского закончить украинский конфликт миром. Если в Киеве им не воспользуются, страну ожидает крах.