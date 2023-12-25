Уфолог прокомментировал инцидент с самолетом Байдена

Рядом с самолетом президента Соединенных Штатов Джо Байдена пролетел аэростат, предположил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в газете New York Times появилась публикация о том, что американские плейнспоттеры засекли неизвестный шаровидный предмет над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там совершал посадку лайнер с Байденом. Один из них предположил, что объект является НЛО, второй — воздушным шаром.

«Это действительно НЛО, то есть именно неопознанный летающий объект. В данном случае можно практически исключить возможность блика или иных оптических, нематериальных явлений», — отметил Курбатов.

По его мнению, по белой точке на экране сложно определить, какой именно объект удалось заметить американцам. Он добавил, что «это может быть и аэростат слежения, и детский воздушный шарик».