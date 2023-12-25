Глава МИД Сербии обратился к России

Глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич поблагодарил посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко за поддержку, которую Москва оказала территориальной целостности, а также суверенитету республики. RT на русском

Кроме того, в рамках встречи российский дипломат вручил Дачичу поздравления (телеграмму) от главы МИД РФ Сергея Лаврова с предстоящими Новым Годом и Рождеством. Газета.Ru