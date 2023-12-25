Глава МИД Сербии на встрече с послом РФ поблагодарил за поддержку в вопросе Косово

Первый вице-премьер и глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич на встрече с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко обсудил сотрудничество Москвы и Белграда и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что в рамках встречи российский дипломат вручил Дачичу поздравления (телеграмму) от главы МИД РФ Сергея Лаврова с предстоящими Новым Годом и Рождеством. В сербском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стороны обменялись мнениями о важнейших темах, которые представляют взаимный интерес, а также обсудили дальнейшее сотрудничество. Дачи высказал благодарность за последовательную поддержку Российской Федерации в вопросе территориальной целостности и суверенитета Сербии. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протесты в Сербии являются исключительным делом страны., ее руководство способно предпринять необходимые меры, Россия не будет вмешиваться.