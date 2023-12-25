Причины протестов в Сербии объяснили

Властям Сербии нужно постараться не допустить, чтобы протесты в стране усилились, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что это может привести к серьезным политическим последствиям.

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Демонстранты выступили против президента Сербии

«Главной причиной этих уличных выступлений стали обвинения оппозиции властей в том, что прошедшие парламентские выборы прошли с серьезными нарушениями. (…) По их мнению, использовались различные теневые избирательные технологии как подвоз избирателей из Республики Сербской, из соседней Боснии и Герцеговины, неправильная агитация и тому подобное — набор так называемых фальсификационных действий», — рассказал о причинах беспорядков политолог.

Я думаю, им не нравится, что [президент Сербии Александр] Вучич в очередной раз победил, что в Сербия превращается в республику с абсолютной властью Николай Топорнин политолог

Новые беспорядки могут закончиться хуже

По мнению Николая Топорнина, последствия могли бы быть гораздо серьезнее.

«Сербы — горячие люди, они остро воспринимают несправедливость и эмоционально реагируют. Понятно, что результаты никто отменять не будет, и никакие новые, как они хотят, парламентские выборы тоже проводить никто не будет. По сути, эта проблема останется между оппозицией и властями», — добавил он.

Насколько хватит запала оппозиции, чтобы продолжать такие же активные действия, пока непонятно, отметил политолог.

«Сейчас пока речь идет о Белграде, но могут выступить в других городах, Сербия же небольшая, там все друг друга хорошо знают, поэтому все в виде сарафанного радио очень быстро распространяется. Если в провинциальных городах люди выйдут на демонстрации, произойдет паралич в целом жизни. Если в рабочую неделю продолжатся выступления, в Сербии будет сложная обстановка, что-то надо будет властям предпринимать», — считает Николай Топорнин.

Властям нужно быть очень аккуратными, не переступать определенные красные линии, не дай бог, чтобы там еще применялось оружие Николай Топорнин политолог

Акции начались из-за итогов выборов

Вечером 24 декабря протестующие против итогов выборов в Белграде из оппозиционного блока «Сербия против насилия» перекрыли столичные улицы. Они попытались штурмом взять здание городского собрания, повредили двери и окна. Полиция применила слезоточивый газ, демонстранты в свою очередь забросали силовиков камнями и бутылками. Правоохранителям удалось разогнать протест. Президент республики Александр Вучич сообщил о задержании 35 человек.

Во время беспорядков глава государства выступил с экстренным обращением. Он призвал сограждан сохранять спокойствие на фоне митинга. По его словам, многие в регионе начали «праздновать и говорить об успешной революции», но власти «сохранят свободу Сербии». Кроме того, политик созывал срочное заседание Совета национальной безопасности страны. Также лидер страны добавил, что сербские спецслужбы заранее знали, что готовятся акции протеста. Позже премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что спецслужбы России предупредили республику о готовящихся беспорядках.