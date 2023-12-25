Латвия отправила Украине конфискованные у нетрезвых водителей автомобили

Власти Латвии отправили на Украину конфискованные у нетрезвых водителей автомобили общей стоимостью почти в один миллион евро. Об этом сообщает издание Delfi.

«До сих пор Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость которых оценивается почти в миллион евро», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в феврале 2023 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, они позволяют передавать Киеву транспортные средства, принадлежащие государству.