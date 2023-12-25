ФБР расследует трату средств США на правительство Венесуэлы

ФБР начинает расследование относительно возможной растраты средств, которые направлял Белый дом на гуманитарную помощь временному правительству самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает El Publico.

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По информации телеканала, ФБР уже посетила известный венесуэльский телеканал, базирующий в Майами, чтобы допросить его директора о перенаправлении части средств Белого дома на нужды его СМИ. Правоохранители считают, что большая часть гуманитарной помощи, направленной в Венесуэлу, оказалась в распоряжении этого телеканала и его редакции.

Представитель Демократической партии США отметил, что этот директор также может быть замешан в растрате 2 млрд долларов, которые дополнительно выделили во время работы администрации экс-президента Дональда Трампа. При этом не исключено, что в схему растраты также были включены посол Гуайдо в США Йон Гойкочеа, а также бывший глава пресс-службы самопровозглашенного президента Роберто Марреро.