Беспорядки в Белграде: главное к этому часу

Сербская оппозиция, недовольная итогами голосования на парламентских выборах в стране, в ходе акции протеста 24 декабря попыталась взять штурмом здание администрации. Что известно о протестах в Белграде к этому часу, в материале «Рамблера».

Протесты в Сербии начались после победы правящей коалиции на парламентских выборах 17 декабря. Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич 18 декабря потребовали аннулирования результатов голосования, объявили голодовку и начали массовые акции протеста с участием своих сторонников, пишет РИА Новости.

24 декабря президент Сербии Александр Вучич заверил, что в стране не будет никакой насильственной смены власти, так как она может смениться только в ходе выборов.

«Сербия – демократическая страна. Так будет всегда в будущем, не только сейчас», – приводят слова главы государства «Вести».

После заявления президента ситуация в Белграде резко обострилась.

Что произошло?

Вечером 24 декабря протестующие перекрыли центральную улицу города — Краля Милана. Между зданием Республиканской избирательной комиссии и резиденцией сербского президента установили сцену, на которой выступали музыканты. Сторонники оппозиции перешли от здания избиркома к главному входу администрации, а затем потребовали от охраны открыть дверь, пишет ТАСС.

После чего протестующие поднялись на ступени и начали ломать двери, толпа зажгла файеры. Участники беспорядков также начали наносить удары по щитам и шлемам полицейских, удерживающих здание. После чего полиция использовала слезоточивый газ и разогнала митингующих.

Президент Александр Вучич обратился к нации, заверив, что «никой революции в стране не происходит», заметив, что на акцию протеста собрались 2490 человек, сообщает РБК.

«Государство достаточно сильное, чтобы защитить, и оно будет защищать демократию и избирательную волю граждан. И это все, что вам нужно знать. Бунтовщики и хулиганы будут задержаны, а потом будут реагировать компетентные государственные органы», – заверил сербский лидер.

Вучич также созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. Он заявил, что ранения получили двое полицейских, и назвал атаку оппозиции «результатом многих серьезных геополитических обстоятельств, с помощью которых пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия».

В 23:24 корреспондент издания Kurir сообщил о том, что после подавления акции протеста «ситуация перед Белградским городским собранием спокойная». При этом полицейские арестовали 38 участников беспорядков, и президент страны пообещал дальнейшие аресты.

И. о. мэра Белграда показал нанесенный демонстрантами ущерб

В свою очередь и.о. мэра Белграда Александар Шапич завил о том, что участники акции протеста нанесли сильный ущерб историческому зданию, где располагается скупщина. Он подчеркнул, что так поступить с зданием, построенным в 1881 году, в котором находится оригинальная мебель XIX века, могли только люди «без совести и ответственности», пишет РИА Новости.

Исполняющий обязанности градоначальника продемонстрировал в соцсетях фотографии разбитых окон и дверей, битое стекло и камни на лестнице, мусор, поврежденные стулья и оргтехнику.

«Сейчас вы видите, насколько термин «майданизация» был правдив. Это нормальный человек не может «разжевать», а тем более комментировать. Снова говорю всем, что если вы путем анархии попытаетесь прийти к власти, то уничтожите государство, которое завтра не сможет защитить народ», – заявил он.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС «принял к сведению» предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ по проведению досрочных муниципальных выборов в Сербии. На основании этих выводов Евросоюз считает необходимым «улучшить избирательный процесс» в Сербии. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Запад уже давно пытается реализовать в Сербии сценарий «цветной революции», подобной той, что произошла на Украине.

Премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждение

После подавления беспорядков премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о том, что хотела бы «поблагодарить людей из российских служб», которые ранее предупреждали Белград о потенциальной опасности.