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Минсельхоз подтвердил прогноз по снижению цен на яйца после Нового года

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Цены на яйца начнут снижаться после Нового года, информацию подтвердило Министерство сельского хозяйства РФ. При этом куриное мясо уже стало дешеветь. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС.

«Куриное мясо уже начало дешеветь. А цены на яйца, по нашим оценкам, пойдут вниз после Нового года», — сказал он.

По его словам, ведомство собирается выстраивать систему мониторинга спроса по всем ключевым продуктам питания, чтобы в будущем не допускать подобных перекосов и действовать на опережение.

Армия Израиля сообщила об уничтожении более 100 боевиков ХАМАС в Джебалии

Более 100 боевиков радикального палестинского движения ХАМАС уничтожила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Вооруженных сил Израиля Питера Лернера.

«Подземная инфраструктура ХАМАС в лагере Джебалия была обнаружена и уничтожена в ходе операции ЦАХАЛ», — отметил он. По его словам, в ходе боев были убиты более 100 террористов, а также изъяты и уничтожены сотни единиц оружия.

Войска «Центра» отразили атаки 12-й бригады спецназначения «Азов» и 63-й бригады ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" отразили 2 атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, потери противника составили до 100 военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Он указал, что сражение велось в районе Торского участка и Серебрянского лесничества, российскую сторону прикрывала артиллерия. В ходе боев потери войск Украины составили до 100 военнослужащих, также были уничтожены 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и боевая бронированная машина.

ООН сообщила о гибели 142 сотрудников в Газе

О гибели 142 своих сотрудников в секторе Газа сообщило ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Заявление об этом размещено в социальной сети Х, пишет ТАСС.

«Мы скорбим в связи с гибелью еще большего числа коллег по БАПОР в Газе, теперь 142, большинство вместе с семьями», — говорится в публикации.

Премьер Сербии заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках

Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках, однако к этим сведениям никто не захотел прислушаться. Такое заявление сделала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TV Pink.

«У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию», — рассказала она. По ее словам, нашлись люди, которые отнеслись к этой информации серьезно, однако многие просто отмахнулись от нее.