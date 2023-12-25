Вучич встретится с послом РФ Боцан-Харченко в связи с беспорядками в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич встретится с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко в связи с беспорядками, прошедшими в сербской столице, передает ТАСС ссылаясь на пресс-службу главы государства. Как сообщили в пресс-службе, встреча пройдет в понедельник, 25 декабря, в 09:00 (11:00 мск). До этого Вучич заявил, что в Сербии нет революции и правоохранительные органы успешно контролируют ситуацию. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" вышли на акцию протеста вечером 24 декабря и окружили здание городского собрания (администрации) Белграда. Протестующие снесли в нем дверь, разбили окно и стали бросать в него камни и пивные банки, а также попытались прорваться внутрь. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ. Вучич выступил со срочным обращением к нации.