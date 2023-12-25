В Турции телеведущую уволили из-за стакана Starbucks

Турецкую телеведущую Мельтем Гюнай уволили из-за того, что она появилась в эфире выпуска новостей со стаканчиком кофе с эмблемой компании Starbucks. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber на своей странице в соцсети X.

Там отметили, что «скрытая реклама» запрещена принципами телеканала. Руководство организации уволило как телеведущую, так и режиссера, которые допустили нарушение правил.

Отметим, что сейчас в Турции развернута кампания по бойкоту израильской продукции, а также компаний, которые выступают в поддержку Тель-Авива в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В их числе оказались сеть кофеен Starbucks и рестораны быстрого питания McDonald's.