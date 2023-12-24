МИД Германии не стал поздравлять украинцев с Рождеством

МИД Германии опубликовал поздравление с Рождеством на нескольких языках, включая английский, арабский и турецкий. Отмечается, что на открытке присутствует русский текст, но нет украинского, а также иврита.

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С наилучшими пожеланиями, - написано на русском.

Кроме того, в поздравлении сказано, что хотелось бы, чтобы к концу года ситуация в мире была лучше. «Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха», добавили в ведомстве.

Ранее сегодня, 24 декабря, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер написал, что большинство находящихся на фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины не доживут до Нового года. Так он прокомментировал слова советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Чиновник ранее попросил передать теплые пожелания «сотням тысяч украинцев, которые встретят Новый год и Рождество на фронте».

Также сегодня бывший глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас заявил, что Россия может испортить Рождество Украине, если ей удастся собрать силы для нового наступления. По его словам, дело в том, что у Украины заканчиваются запасы оружия.