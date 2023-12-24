Вучич озвучил позицию по признанию независимости Косово

Сербские власти не собираются признавать независимость Косово, несмотря на переговоры с Приштиной о ситуации на севере края. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает издание «Республика».

В воскресенье Вучич обратился к нации. Он поздравил верующих католиков с Рождеством, рассказал, что предстоит Сербии в ближайшие 4 года, а также коснулся ситуации в Косово и Метохии.

«Сербия не признаёт и не признает независимость Косово! Сербия не согласна на обязательства и помощь на пути к членству так называемого Косово в ООН», — заявил президент.

Вучич подчеркнул, что Белград выполнил свою часть договоренностей и всегда старался достигать компромисса.