Пашинян отправился в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ

Об этом сообщает говорится на сайте премьера Армении.

«Премьер-министр Никол Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что 25 декабря он примет участие в заседании Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ.