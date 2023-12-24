Байдена признали одним из главных политиков-неудачников 2023 года

Действующего президента США Джо Байдена признали одним из семи главных политических неудачников года. Список таких американских политиков, куда вошел Байден, составил и опубликовал телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что в 2023 году «80-летний главнокомандующий» столкнулся с возможным импичментом, а также с рекордно низкими рейтингами среди избирателей, с которыми ему придется бороться и в наступающем году.

«Несмотря на то что Байден путешествовал по стране и рекламировал ключевые победы своего президентства (…), он все еще работает над тем, чтобы убедить избирателей в своей готовности остаться в Белом доме еще на четыре года», — сообщили авторы Fox News.

Помимо проблем, связанных с его возрастом и здоровьем, Байден столкнулся с серьезной критикой из-за поддержки Израиля в конфликте с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Предварительные опросы избирателей в последние недели показали низкие рейтинги поддержки Байдена.

Кроме Байдена, в список попали бывший мэр Чикаго Лори Лайтфут, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, член Демпартии Сюзанна Гибсон, член Палаты представителей Рашида Тлайб, политик Джордж Сантос и бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.