Байден признан неудачником года в США

Президент США Джо Байден вошел в топ-7 крупнейших политических неудачников 2023 года. Список опубликовал телеканал Fox News.

Байден признан неудачником года в США
© globallookpress.com

Отмечается, что в этом году 80-летний глава страны столкнулся с расследованием по делу об импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами. При этом Байден старается больше ездить по стране и рекламировать свои победы, чтобы убедить избирателей, что он готов пробыть еще четыре года в Белом доме.

У американцев имеются вопросы по поводу возраста Байдена, и о том, совершал ли он преступления до своего президентства. Ранее Байдена обвинили в получении взяток от олигархов Украины и других стран, когда он занимал пост вице-президента США.

«Байден также сталкивается с растущим возмущением по поводу его поддержки Израиля в его войне с ХАМАС», — отмечает Fox News.

В список неудачников (по версии телеканала) также вошли экс-спикер палаты представителей Кевин Маккартни, бывший член этой же палаты Джордж Сантос, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин экс-мэр Чикаго Лори Лайтфут, политики Рашида Тлаиб и Сюзанна Гибсон.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости