Байден признан неудачником года в США

Отмечается, что в этом году 80-летний глава страны столкнулся с расследованием по делу об импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами. При этом Байден старается больше ездить по стране и рекламировать свои победы, чтобы убедить избирателей, что он готов пробыть еще четыре года в Белом доме.