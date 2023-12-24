Байден признан неудачником года в США
Президент США Джо Байден вошел в топ-7 крупнейших политических неудачников 2023 года. Список опубликовал телеканал Fox News.
Отмечается, что в этом году 80-летний глава страны столкнулся с расследованием по делу об импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами. При этом Байден старается больше ездить по стране и рекламировать свои победы, чтобы убедить избирателей, что он готов пробыть еще четыре года в Белом доме.
У американцев имеются вопросы по поводу возраста Байдена, и о том, совершал ли он преступления до своего президентства. Ранее Байдена обвинили в получении взяток от олигархов Украины и других стран, когда он занимал пост вице-президента США.
«Байден также сталкивается с растущим возмущением по поводу его поддержки Израиля в его войне с ХАМАС», — отмечает Fox News.
В список неудачников (по версии телеканала) также вошли экс-спикер палаты представителей Кевин Маккартни, бывший член этой же палаты Джордж Сантос, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин экс-мэр Чикаго Лори Лайтфут, политики Рашида Тлаиб и Сюзанна Гибсон.