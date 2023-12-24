Назван самый популярный политик в Германии

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус возглавил ежегодный рейтинг самых популярных немецких политиков. Об этом пишет Bild am Sonntag со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

По данным газеты, министр впервые попал в рейтинг. Это обусловлено тем, что свой пост он занял только в январе 2023 года.

Исследователи уточнили, что 42% респондентов выступили за повышение его влияния в немецкой политике в 2024 году. Вместе с тем, 38% участников опроса высказали противоположное мнение.

На втором месте оказался премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер: 41% опрошенных желает, чтобы он имел как можно больше влияния, 44% выразили противоположную точку зрения.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, глава МИД Аннален Бербок, глава Минфина Кристиан Линднер утратили свои позиции - за то, чтобы они играли большую роль в политике страны, выступили 27%, 29% и 28% респондентов соответственно.

Журналисты пояснили, что уровень поддержки канцлера ФРГ Олафа Шольца упал на 10 п.п. по сравнению с опросом 2022 года и в настоящее время составляет лишь 26%.