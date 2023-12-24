В Ватикане назвали страну, которая поможет завершить украинский конфликт

Китай может помочь установить мир на Украине. Об этом заявил папский посланник по урегулированию конфликта, кардинал Маттео Дзуппи в интервью газете Corriere Della Sera.

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Кардинал заявил, что «мы должны выйти из логики военной победы как единственной возможности» для диалога. По его словам, обрести справедливый мир возможно только через диалог, а не через капитуляцию одной из сторон.

«Святой Престол выступает за участие международного сообщества, которое является третьим актором, и которое может и должно многое сделать для поиска и обеспечения приемлемых решений», - сказал Дзуппи.

По его словам, одним из важных медиаторов в урегулировании конфликта может выступить Китай. Это «великий и незаменимый ресурс», который способен помочь установить мир.

Дзуппи добавил, что Святой престол также стремится исполнить роль мирного посредника. Кардинал побывал в Москве и Киеве, и увидел. что папские нунции «проделывают большую работу».