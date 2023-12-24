Папский посланник Дзуппи заявил, что Китай может помочь обрести мир на Украине

Председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, являющийся папским посланником по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Китай может помочь достичь мира. Такое мнение он высказал в интервью газете Corriere della Sera. "Что-то движется. Я был в Киеве и Москве. Я был в Вашингтоне и Пекине. И россияне, и украинцы признали роль Святого Престола. Нунции в двух столицах прекрасно справляются со своей работой. Конечно, нам хотелось бы гораздо больших результатов по возвращению детей. Мы не упустим ни одной возможности сделать это. Невозможно, чтобы для победы в войне не было ничего другого, кроме оружия", - сказал он, подчеркнув, что Китай является "великим и незаменимым ресурсом, что "может помочь обрести мир на Украине". По его словам, нужно отойти от логики военной победы как единственной возможности и диалога как капитуляции. Он отметил, что не наивно полагать, что конфликты обретают справедливый мир только посредством диалога. Святой Престол поддерживает участие международного сообщества в урегулировании украинского конфликта, которое является третьим действующим лицом и "которое может и должно сделать многое, чтобы найти и гарантировать подходящие решения", добавил кардинал. 2 декабря папа Римский Франциск призвал перенаправить военные расходы на борьбу с голодом.

Папский посланник Дзуппи заявил, что Китай может помочь обрести мир на Украине
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